В Алматы на сутки перекроют участок улицы Жетысуская

В Алматы временно ограничат движение транспорта на одном из участков улицы Жетысуская в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия, передает BAQ.KZ.

По информации городских служб, движение будет полностью перекрыто с 07:00 9 июня до 07:00 10 июня на участке от улицы Макатаева до дома №49 по улице Жетысуская.

На время проведения работ на месте установят предупреждающие дорожные знаки и информационные стенды с контактными данными руководителя подрядной организации.

Актуальная информация о перекрытиях и дорожных работах публикуется в Telegram-канале @AlmatyJoly, а также доступна в социальных сетях акимата Алматы и навигационных сервисах 2GIS и «Яндекс Карты».