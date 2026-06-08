В Алматы на сутки перекроют участок улицы Жетысуская
Горожан и гостей города просят заранее учитывать ограничения и планировать маршруты объезда.
Сегодня 2026, 17:53
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Сегодня 2026, 17:53Сегодня 2026, 17:53
201Фото: BAQ.KZ
В Алматы временно ограничат движение транспорта на одном из участков улицы Жетысуская в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия, передает BAQ.KZ.
По информации городских служб, движение будет полностью перекрыто с 07:00 9 июня до 07:00 10 июня на участке от улицы Макатаева до дома №49 по улице Жетысуская.
На время проведения работ на месте установят предупреждающие дорожные знаки и информационные стенды с контактными данными руководителя подрядной организации.
Актуальная информация о перекрытиях и дорожных работах публикуется в Telegram-канале @AlmatyJoly, а также доступна в социальных сетях акимата Алматы и навигационных сервисах 2GIS и «Яндекс Карты».
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