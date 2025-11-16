В Алматы на улице Торайгырова завершили масштабное обновление
Здесь размещено 70 скамей, высажено 200 деревьев.
В рамках проекта "Бюджет народного участия" аппаратом акима Бостандыкского района завершены работы по комплексному благоустройству участка улицы Торайгырова — от Саина до Кекилбайулы, передаёт BAQ.KZ.
Площадь благоустроенной территории — 2,5 гектара.
Здесь проведена масштабная работа:
- установлено 220 опор освещения с энергоэффективными светильниками;
- размещено 70 скамей и 110 урн;
- высажено 200 деревьев, 1 500 кустарников и 8 200 кв. м газона;
- построена велодорожка площадью 6 500 кв. м;
- оборудованы современные детские и спортивные площадки с безопасным покрытием;
- смонтирована автоматическая система полива протяжённостью 10 000 метров;
- установлены перголы и качели для отдыха жителей.
Стоит отметить, масштабное озеленение на участке проведено по поручению акима города Дархана Сатыбалды в ходе выездного инспектирования процесса работ.
В целом по району в текущем году реализовано 26 проектов благоустройства, в число которых вошли новые общественные пространства.
