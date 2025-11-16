  • 16 Ноября, 10:18

В Алматы на улице Торайгырова завершили масштабное обновление

Здесь размещено 70 скамей, ⁠высажено 200 деревьев.

В рамках проекта "Бюджет народного участия" аппаратом акима Бостандыкского района завершены работы по комплексному благоустройству участка улицы Торайгырова — от Саина до Кекилбайулы, передаёт BAQ.KZ.

Площадь благоустроенной территории — 2,5 гектара.

Здесь проведена масштабная работа:

- установлено 220 опор освещения с энергоэффективными светильниками;
- ⁠размещено 70 скамей и 110 урн;
- ⁠высажено 200 деревьев, 1 500 кустарников и 8 200 кв. м газона;
- ⁠построена велодорожка площадью 6 500 кв. м;
- ⁠оборудованы современные детские и спортивные площадки с безопасным покрытием;
- ⁠смонтирована автоматическая система полива протяжённостью 10 000 метров;
- ⁠установлены перголы и качели для отдыха жителей.

Стоит отметить, масштабное озеленение на участке проведено по поручению акима города Дархана Сатыбалды в ходе выездного инспектирования процесса работ.

В целом по району в текущем году реализовано 26 проектов благоустройства, в число которых вошли новые общественные пространства.

