В Алматы на улице Жандосова изменят движение из-за ремонта дороги
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В Алматы на улице Жандосова временно ограничат движение из-за ремонта дороги.
Водителей предупредили об изменении схемы движения на одном из участков улицы Жандосова. Ограничения связаны с проведением среднего ремонта дорожного покрытия.
С 20:00 21 июля до 06:00 1 августа на участке от улицы Даулеткерея до границы города будет организовано реверсивное движение. Это означает, что транспорт будет двигаться по очереди в обоих направлениях по одной полосе.
Участников дорожного движения просят учитывать временные неудобства, соблюдать требования временных дорожных знаков и скоростной режим.
В алматинском акимате отметили, что сроки проведения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.
Следить за актуальной информацией об ограничениях движения можно в Telegram-канале @AlmatyJoly, социальных сетях акимата Алматы, а также в сервисах 2GIS и "Яндекс Карты".
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