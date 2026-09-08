В Алматы на время ограничат движение на участке улицы Толе би

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на участке улицы Толе би.

Так, с 23:00 8 сентября до 14:00 9 сентября движение будет перекрыто на участке от пр.Абылай хана до ул.Желтоксан.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Власти просят заранее планировать свой маршрут.