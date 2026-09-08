В Алматы на время ограничат движение на участке улицы Толе би
8 Сентября 2026, 23:34
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8 Сентября 2026, 23:348 Сентября 2026, 23:34
164Фото: Pixabay.com
В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на участке улицы Толе би.
Так, с 23:00 8 сентября до 14:00 9 сентября движение будет перекрыто на участке от пр.Абылай хана до ул.Желтоксан.
На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Власти просят заранее планировать свой маршрут.