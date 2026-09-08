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В Алматы на время ограничат движение на участке улицы Толе би

8 Сентября 2026, 23:34
АВТОР
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Pixabay.com 8 Сентября 2026, 23:34
8 Сентября 2026, 23:34
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Фото: Pixabay.com

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на участке улицы Толе би. 

Так, с 23:00 8 сентября до 14:00 9 сентября движение будет перекрыто на участке от пр.Абылай хана до ул.Желтоксан.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Власти просят заранее планировать свой маршрут.

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