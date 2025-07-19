В Алматы на время перекроют участки улицы Майлина
Акимат просит заранее планировать свой маршрут.
Сегодня, 19:41
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Сегодня, 19:41Сегодня, 19:41
105Фото: Pixabay.com
В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Майлина, вводятся временные ограничения движения, передает BAQ.KZ.
1 ЭТАП: с 23:00 19 июля до 6:00 20 июля движение будет перекрыто от улицы Бухтарминская в сторону кольца ВАЗ.
2 ЭТАП: с 23:00 20 июля до 6:00 21 июля движение будут перекрыто от кольца ВАЗ до улицы Бухтарминская.
Как отметили в акимате города, на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут.
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