В Алматы усилили меры по наведению порядка в строительной сфере и защите прав граждан. Об этом сообщил заместитель акима мегаполиса Бейбут Шаханов на площадке Региональной службы коммуникаций, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, одним из ключевых приоритетов акимата является обеспечение прозрачности и законности в строительстве, в том числе при реализации проектов с долевым участием.

"Мы проводим регулярный мониторинг деятельности застройщиков, контролируем соблюдение строительных норм, сроков и договорных обязательств. В случае нарушений принимаются оперативные меры — выдаются предписания, накладываются штрафы, а при необходимости приостанавливаются строительные работы", — отметил Бейбут Шаханов.

Особое внимание уделяется предварительному контролю: проверяется наличие проектной документации, разрешений и финансовых гарантий ещё до начала реализации проектов. Это позволяет минимизировать риски для будущих дольщиков.

Кроме того, акимат усилил меры по информационной открытости — регулярно обновляются списки застройщиков, публикуются рекомендации для граждан по выбору надёжных компаний.

Отдельное направление работы касается подрядчиков, реализующих государственные проекты.

"Некоторые компании, выигравшие конкурсы, не в полной мере осознают свою ответственность перед горожанами. Из-за таких подрядчиков срываются сроки ввода школ, детских садов и объектов здравоохранения. Мы принимаем самые строгие меры, чтобы подобное больше не повторялось", — подчеркнул Шаханов.

Так, в 2025 году две компании — ТОО "СК 7 Строй" и ТОО "AsiaMax" — лишены строительных лицензий, ведётся проверка в отношении ТОО "СК MEGARON".

Кроме того, ТОО "Құрылысшы-ТБС" лишено подвида строительной лицензии, а ТОО "Алатау сапа құрылыс" — аккредитации на проведение технического надзора.