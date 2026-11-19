В Алматы начали проверять выхлопы автомобилей без остановки движения
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В Алматы испытывают систему, которая позволяет измерять загрязнение от автомобилей прямо во время движения. Специальное оборудование фиксирует состав выхлопных газов без остановки машин. В дальнейшем технология может помочь выявлять транспорт, который сильнее других загрязняет городской воздух.
Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды Алматы, испытания проходят в рамках пилотного проекта с участием компании Eco Almaty и испанской компании OPUS.
Для проверки в город доставили переносное оборудование RSD6000. Его устанавливают вдоль дорог, чтобы измерять содержание загрязняющих веществ в выхлопах проезжающих автомобилей.
Тестирование рассчитано на 12 дней в течение двух недель. Места установки оборудования будут менять ежедневно, чтобы проверить его работу на участках с разной интенсивностью движения.
За техническое сопровождение отвечает представитель испанской компании. Он проводит настройку и калибровку оборудования, проверяет точность полученных данных.
После завершения испытаний специалисты изучат показатели автомобильных выбросов и сравнят их с международными данными. На основании результатов планируется разработать критерии, позволяющие выявлять машины с повышенным уровнем загрязнения.
Кроме того, специалисты определят участки дорог, где в будущем можно будет установить оборудование для постоянного экологического мониторинга.
В управлении экологии подчеркнули, что нынешний проект носит исключительно исследовательский характер. По его итогам предстоит оценить, подходит ли технология для дальнейшего экологического контроля автомобилей в Алматы.
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