В Алматы начали снос незаконного банного комплекса
Сегодня, 04:35
78Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы демонтируют банный комплекс, возведённый без разрешительных документов, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в управлении градостроительного контроля.
Проверка установила, что объект построен частным лицом с нарушением законодательства. В отношении собственника были приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений. 22 ноября 2024 года управление подало иск в специализированный межрайонный экономический суд Алматы. После длительных разбирательств постановлением городского суда от 2 июня 2025 года решение о сносе оставлено в силе.
Сегодня снос объекта начат при участии судебных исполнителей.
