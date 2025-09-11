В Алматы демонтируют банный комплекс, возведённый без разрешительных документов, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в управлении градостроительного контроля.

Проверка установила, что объект построен частным лицом с нарушением законодательства. В отношении собственника были приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений. 22 ноября 2024 года управление подало иск в специализированный межрайонный экономический суд Алматы. После длительных разбирательств постановлением городского суда от 2 июня 2025 года решение о сносе оставлено в силе.

Сегодня снос объекта начат при участии судебных исполнителей.