  • 11 Сентября, 04:52

В Алматы начали снос незаконного банного комплекса

Сегодня, 04:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба акимата Алматы Сегодня, 04:35
Сегодня, 04:35
78
Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы демонтируют банный комплекс, возведённый без разрешительных документов, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в управлении градостроительного контроля.

Проверка установила, что объект построен частным лицом с нарушением законодательства. В отношении собственника были приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений. 22 ноября 2024 года управление подало иск в специализированный межрайонный экономический суд Алматы. После длительных разбирательств постановлением городского суда от 2 июня 2025 года решение о сносе оставлено в силе.

Сегодня снос объекта начат при участии судебных исполнителей.

Самое читаемое

Наверх