В Алматы начали тестировать роботов-доставщиков

В Алматы начали использовать автономных роботов-доставщиков. Пока они работают в районе Самал, в дальнейшем зону эксплуатации могут расширить.

Робот самостоятельно прокладывает маршрут и передвигается по пешеходной инфраструктуре. Для навигации используются камеры, лидары, ультразвуковые датчики, 3D-карты и алгоритмы искусственного интеллекта.

После прибытия грузовой отсек открывается с помощью смартфона. В среднем доставка занимает от 15 до 30 минут.

Алматы стал вторым городом Казахстана после Астаны, где появилась такая технология. Пока роботы работают в ограниченной зоне. По итогам первых недель станет понятно, будут ли ее расширять.