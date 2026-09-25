В Алматы начали тестировать роботов-доставщиков
Система распознаёт препятствия, пропускает пешеходов и при необходимости останавливается.
25 Сентября 2026, 08:42
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25 Сентября 2026, 08:4225 Сентября 2026, 08:42
199Фото: Акимат города Алматы
В Алматы начали использовать автономных роботов-доставщиков. Пока они работают в районе Самал, в дальнейшем зону эксплуатации могут расширить.
Робот самостоятельно прокладывает маршрут и передвигается по пешеходной инфраструктуре. Для навигации используются камеры, лидары, ультразвуковые датчики, 3D-карты и алгоритмы искусственного интеллекта.
После прибытия грузовой отсек открывается с помощью смартфона. В среднем доставка занимает от 15 до 30 минут.
Алматы стал вторым городом Казахстана после Астаны, где появилась такая технология. Пока роботы работают в ограниченной зоне. По итогам первых недель станет понятно, будут ли ее расширять.
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