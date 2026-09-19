В Алматы начали укладывать рельсы первой линии LRT

В Алматы на улице Бауыржана Момышулы началась укладка железобетонных шпал и рельсов первой линии LRT. Работы ведутся на подготовленном участке трассы после завершения необходимых земляных работ и переустройства инженерных сетей. Протяженность участка на улице Момышулы составляет 4,4 км. Здесь планируется уложить 14 784 железобетонные шпалы и 1 408 рельсовых нитей для двухпутной линии.

Параллельно строительство продолжается на других участках первой очереди проекта, в том числе на улице Толе би. Инженерные сети в зоне прохождения трассы поэтапно переустраиваются. Первая очередь линии LRT пройдет от депо в индустриальной зоне Алатауского района по улице Бауыржана Момышулы, далее по улице Толе би и проспекту Абылай хана до железнодорожного вокзала «Алматы-2».

Конечной точкой станет транспортно-пересадочный узел «Райымбек батыр». Запуск первой линии LRT планируется в конце 2027 года.