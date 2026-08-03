В Алматы начали второй этап выдачи квартир: кто получит жилье

В Алматы стартовал второй этап передачи квартир очередникам. В его рамках новое жилье получат 1832 семьи, сообщили в акимате города. Во время церемонии аким Алматы Дархан Сатыбалды вручил ключи 946 семьям, которые получили квартиры в жилом комплексе «Кенесары».

В рамках исполнения поручений Главы государства, направленных на повышение качества жизни граждан, улучшение благосостояния населения и обеспечение социальной справедливости, в нашем городе особое внимание уделяется решению жилищных вопросов, — заявил Дархан Сатыбалды.

Первый этап программы завершился в прошлом месяце — тогда квартиры получили 885 семей. После окончания второго этапа жилищные условия улучшат уже более 2,7 тысячи алматинских семей. В акимате сообщили, что в первую очередь жилье предоставляют детям-сиротам, людям с инвалидностью и семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями.

На следующем этапе планируется передать еще 640 квартир, после чего программа продолжится. Кроме того, в городе сохраняются программы льготного ипотечного кредитования. По программе «Алматы жастары» в этом году подано свыше 5 тысяч заявок, а до конца года льготные кредиты смогут получить 1650 молодых жителей города.