В Алматы начат снос незаконного рынка
Сегодня, 19:20
100Фото: акимат Алматы
По решению суда под снос попал рынок "Уміт" в Алматы, передаёт BAQ.KZ.
Ранее в ходе внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры за отсутствие разрешительных документов и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
22 июля 2025 года управлением направлен иск на снос в Специализированный межрайонный экономический суд. 27 августа 2025 года решением СМЭС города Алматы иск управления удовлетворен.
Демонтаж здания начат собственником самостоятельно во исполнение решения суда.
