  18 Декабря, 20:32

В Алматы начат снос незаконного рынка

Сегодня, 19:20
акимат Алматы
Сегодня, 19:20
Фото: акимат Алматы

По решению суда под снос попал рынок "Уміт" в Алматы, передаёт BAQ.KZ.

Ранее в ходе внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры за отсутствие разрешительных документов и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

22 июля 2025 года управлением направлен иск на снос в Специализированный межрайонный экономический суд. 27 августа 2025 года решением СМЭС города Алматы иск управления удовлетворен.

Демонтаж здания начат собственником самостоятельно во исполнение решения суда.

