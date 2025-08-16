В Алматы прошел региональный этап конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана". Его цель - поддержка отечественных производителей, развитие малого и среднего бизнеса и продвижение бренда "Сделано в Казахстане", передает BAQ.KZ.

Аким города Алматы Дархан Сатыбалды отметил, что победители не только получают признание качества своей продукции, но и представят Алматы на национальном уровне.

"Алматы - это мегаполис и реальный центр развития предпринимательства страны, и каждый из вас вносит вклад в бренд "Сделано в Казахстане", - сказал аким.

В рамках мероприятия также состоялась выставка продукции, концертная программа и церемония награждения.

Победители в трех основных номинациях:

– Производственное назначение: ТОО KazMedAspap, ТОО QAZAQ TIGIN FABRIKASY, ТОО IT&M

– Для населения: ТОО KSC-PLAST, ТОО PAPIRONE, ТОО Aigul Line

– Продовольственные товары: ТОО БИЖАН, ТОО Жигалма, ТОО GOJI.

В специальной номинации "Лидер отрасли – партнер города" отмечены 14 компаний, включая Астана Моторс, Казлегпром-Алматы, Mega бетон плюс, Marchall и др.

Конкурс "Лучший товар Казахстана" помогает развивать местные бренды, создавать рабочие места и усиливать экономику города.