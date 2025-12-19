Во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы состоялось торжественное мероприятие Beles Almaty 2025, на котором подвели итоги спортивного года и наградили лучших спортсменов города, передает BAQ.KZ. В церемонии принял участие аким Алматы Дархан Сатыбалды, отметивший ключевую роль мегаполиса в развитии массового и профессионального спорта в стране.

Глава города подчеркнул, что 2025 год стал значимым для спортивной отрасли Алматы. Алматинские спортсмены успешно выступали на республиканских и международных аренах, а в городе реализуются крупные инфраструктурные проекты — строятся шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, модернизируется высокогорный комплекс "Медеу" и возводится новый стадион на 45 тысяч мест. По словам акима, эти проекты закладывают основу для долгосрочного развития спорта.

Отдельное внимание было уделено подготовке спортсменов к зимним Олимпийским играм, участие в которых станет важным этапом для Алматы. В ходе мероприятия состоялось награждение в различных номинациях, показ видеоматериалов об итогах года и вкладе тренеров. Награды вручили аким города, председатель маслихата и руководитель городского управления спорта, а завершилось событие культурной программой.