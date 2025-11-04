В Алматы наградили представителей отечественной культуры
Вручены два ордена и присвоено звание "Заслуженный деятель Казахстана".
Сегодня, 21:35
Фото: Akorda.kz
В алматинском Доме дружбы министр культуры и информации РК Аида Балаева вручила государственные награды трём видным представителям отечественной сферы культуры и искусства, передаёт BAQ.KZ.
Так, указом Президента Республики Казахстан орденом "Парасат" награжден Сагызбай Карабалин - актёр Казахского государственного академического театра детей и юношества имени Г. Мусрепова.
Еркебулан Дайыров, актёр Казахского национального театра драмы имени М. Ауэзова, удостоен ордена "Құрмет".
Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" ("Заслуженный деятель Казахстана") присвоено певице Динаре Коскельдиевой (более известной широкой публике под сценическим псевдонимом Динара Султан).
