  • 3 Октября, 14:53

В Алматы накрыли подпольную интим-студию

Начато досудебное расследование.

Сегодня, 13:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы накрыли подпольную интим-студию Сегодня, 13:29
Сегодня, 13:29
112

В Алматы полицейские в ходе оперативных мероприятий выявили незаконно действующую студию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Как выяснилось, за невзрачными дверями скрывалось помещение, оборудованное для предоставления интимных услуг.

Внутри находилось специализированное оборудование и различный реквизит.

При этом никаких разрешительных документов у организаторов обнаружено не было — деятельность велась полностью в тени закона.

"По данному факту начато досудебное расследование. Назначены экспертизы, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Самое читаемое

Наверх