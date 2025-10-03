В Алматы накрыли подпольную интим-студию
Начато досудебное расследование.
Сегодня, 13:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:29Сегодня, 13:29
112
В Алматы полицейские в ходе оперативных мероприятий выявили незаконно действующую студию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Как выяснилось, за невзрачными дверями скрывалось помещение, оборудованное для предоставления интимных услуг.
Внутри находилось специализированное оборудование и различный реквизит.
При этом никаких разрешительных документов у организаторов обнаружено не было — деятельность велась полностью в тени закона.
"По данному факту начато досудебное расследование. Назначены экспертизы, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.
Самое читаемое
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов
- Ими интересуются Маск и Цукерберг: В Astana Hub назвали самые дорогие стартапы Казахстана
- В Нигерии перевернулась лодка с торговцами: погибли как минимум 26 человек
- Казахстан может занять ключевую роль в эпоху комплексных сделок