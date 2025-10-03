В Алматы полицейские в ходе оперативных мероприятий выявили незаконно действующую студию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Как выяснилось, за невзрачными дверями скрывалось помещение, оборудованное для предоставления интимных услуг.

Внутри находилось специализированное оборудование и различный реквизит.

При этом никаких разрешительных документов у организаторов обнаружено не было — деятельность велась полностью в тени закона.