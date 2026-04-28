В Алматы накрыли сеть телефонных мошенников
В Алматы ликвидировали фрод-инфраструктуру, через которую совершались миллионы мошеннических звонков.
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан при координации прокуратуры пресек деятельность преступной группы, передает BAQ.kz.
Как работала схема
По данным следствия, злоумышленники организовали систему для международных звонков казахстанским абонентам в обход операторов связи.
Для этого использовались подставные компании, через которые создавались виртуальные телефонные станции. Также приобретались местные SIM-карты и применялись вредоносные программы.
Через эту схему было совершено более 4 млн звонков.
В результате операторам связи нанесен ущерб на сумму свыше 15 млн тенге.
Что изъяли при обысках
В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли техническое оборудование и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.
Расследование продолжается
По данному факту продолжается досудебное расследование.
Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.
