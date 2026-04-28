В Алматы накрыли сеть телефонных мошенников

В Алматы ликвидировали фрод-инфраструктуру, через которую совершались миллионы мошеннических звонков.

Сегодня 2026, 11:35
Baq.kz Сегодня 2026, 11:35
Сегодня 2026, 11:35
Фото: Baq.kz

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан при координации прокуратуры пресек деятельность преступной группы, передает BAQ.kz.

Как работала схема

По данным следствия, злоумышленники организовали систему для международных звонков казахстанским абонентам в обход операторов связи.

Для этого использовались подставные компании, через которые создавались виртуальные телефонные станции. Также приобретались местные SIM-карты и применялись вредоносные программы.

Через эту схему было совершено более 4 млн звонков.

В результате операторам связи нанесен ущерб на сумму свыше 15 млн тенге.

Что изъяли при обысках

В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли техническое оборудование и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

Расследование продолжается

По данному факту продолжается досудебное расследование.

Дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.

