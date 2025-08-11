По инициативе и при координации прокуратуры Туркестанской области управлением Киберпол Департамента полиции области в городе Алматы выявлено и нейтрализовано незаконное использование сим-бокса — специального оборудования, предназначенного для маршрутизации международных звонков в обход официальных каналов связи, передает BAQ.KZ.

Оборудование позволяло злоумышленникам использовать сотни сим-карт одновременно для подмены исходящих международных звонков.

Это наносит значительный экономический ущерб сотовым операторам и может быть использовано для сокрытия следов преступной деятельности.

По данному факту начато досудебное расследование.

Организатор задержан.

