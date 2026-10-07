В Алматы нашли 48 оползнеопасных участков: что с ними делают
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В Медеуском районе Алматы под наблюдением остаются 30 оползнеопасных участков. На 18 территориях противооползневые работы уже завершили.
Об этом сообщил аким района Еркебулан Оразалин.
Всего сейчас в Медеуском районе насчитывается 48 оползнеопасных участков. Для каждого специалисты определили, какие инженерные работы необходимо провести с учетом состояния склонов и грунта.
«На территории района выявлено 48 оползнеопасных участков. Непосредственно акиматом района проводится работа на 12 участках, из них в работе осталось 4», - рассказал Оразалин.
Еще на восьми участках работы проводят собственники. Они должны выполнить рекомендации экспертных организаций.
В зависимости от ситуации на местах укрепляют склоны и подпорные конструкции, проводят работы по стабилизации грунта.
При этом еще в 2024 году число потенциально опасных участков в Медеуском районе доходило до 87.
По словам акима, сейчас такие территории стараются отрабатывать заранее, чтобы снизить риск оползней и других чрезвычайных ситуаций.
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