В Алматы нашли 48 оползнеопасных участков: что с ними делают

В Медеуском районе Алматы под наблюдением остаются 30 оползнеопасных участков. На 18 территориях противооползневые работы уже завершили.

Об этом сообщил аким района Еркебулан Оразалин.

Всего сейчас в Медеуском районе насчитывается 48 оползнеопасных участков. Для каждого специалисты определили, какие инженерные работы необходимо провести с учетом состояния склонов и грунта.

«На территории района выявлено 48 оползнеопасных участков. Непосредственно акиматом района проводится работа на 12 участках, из них в работе осталось 4», - рассказал Оразалин.

Еще на восьми участках работы проводят собственники. Они должны выполнить рекомендации экспертных организаций.

В зависимости от ситуации на местах укрепляют склоны и подпорные конструкции, проводят работы по стабилизации грунта.

При этом еще в 2024 году число потенциально опасных участков в Медеуском районе доходило до 87.

По словам акима, сейчас такие территории стараются отрабатывать заранее, чтобы снизить риск оползней и других чрезвычайных ситуаций.