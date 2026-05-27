В Алматы нашли тайник с похищенными из оружейного магазина ружьями

В Алматы сотрудники полиции обнаружили схрон с огнестрельным оружием, ранее похищенным из одного из оружейных магазинов города.

Как сообщили в полиции, тайник был найден в ходе оперативно-розыскных мероприятий в частном секторе Алатауского района.

В схроне находились два двуствольных ружья. Оружие изъяли и направили на судебно-баллистическую экспертизу. По факту обнаружения возбуждено уголовное дело.

Начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров отметил, что работа по выявлению и изъятию незаконного оружия ведется на постоянной основе.

По его словам, оперативно-профилактическое мероприятие «Қару» направлено на обеспечение общественной безопасности и изъятие оружия из незаконного оборота, в том числе похищенного во время январских событий.