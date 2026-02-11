В Алматы сотрудники полиции оперативно пресекли попытку похищения человека. Неизвестные насильно посадили мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, передает BAQ.KZ.

После поступления сообщения был введён план "Перехват". В результате скоординированных действий экипажей полиция быстро установила и остановила транспортное средство. В салоне находился потерпевший и несколько подозреваемых.

По предварительным данным, злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и пытались оказать психологическое давление на гражданина.

Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, проводится следствие. Начальник полиции Алмалинского района Максат Пшан отметил: "Это тяжкое преступление. Благодаря бдительности очевидца и оперативным действиям полиции противоправные действия были пресечены".