В Алматы завершились поиски 35-летнего Абдусалама Таскулова, который числился пропавшим с 14 октября. Мужчину нашли мертвым, сообщили волонтеры, передаёт BAQ.KZ.

По данным поисковиков движения Volontery Almaty Lider.kz, Таскулов вышел из своего дома в микрорайоне Асыл Арман (Карасайский район) около 22:30 и после этого не вернулся.

На момент исчезновения он был одет в синюю кожаную куртку, черные спортивные штаны и коричневые кроссовки.

Подробности обстоятельств смерти не раскрываются. Правоохранительные органы проводят проверку.