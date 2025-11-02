  • 2 Ноября, 16:33

В Алматы найден мертвым 35-летний мужчина, пропавший две недели назад

Подробности обстоятельств смерти не раскрываются.

Сегодня, 15:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram.com Сегодня, 15:19
Сегодня, 15:19
114
Фото: Instagram.com

В Алматы завершились поиски 35-летнего Абдусалама Таскулова, который числился пропавшим с 14 октября. Мужчину нашли мертвым, сообщили волонтеры, передаёт BAQ.KZ.

По данным поисковиков движения Volontery Almaty Lider.kz, Таскулов вышел из своего дома в микрорайоне Асыл Арман (Карасайский район) около 22:30 и после этого не вернулся.

На момент исчезновения он был одет в синюю кожаную куртку, черные спортивные штаны и коричневые кроссовки.

Подробности обстоятельств смерти не раскрываются. Правоохранительные органы проводят проверку.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Волонтеры Алматы "LIDER.KZ" (@volontery_almaty_lider.kz)

Самое читаемое

Наверх