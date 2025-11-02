В Алматы найден мертвым 35-летний мужчина, пропавший две недели назад
Подробности обстоятельств смерти не раскрываются.
Сегодня, 15:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:19Сегодня, 15:19
114Фото: Instagram.com
В Алматы завершились поиски 35-летнего Абдусалама Таскулова, который числился пропавшим с 14 октября. Мужчину нашли мертвым, сообщили волонтеры, передаёт BAQ.KZ.
По данным поисковиков движения Volontery Almaty Lider.kz, Таскулов вышел из своего дома в микрорайоне Асыл Арман (Карасайский район) около 22:30 и после этого не вернулся.
На момент исчезновения он был одет в синюю кожаную куртку, черные спортивные штаны и коричневые кроссовки.
Подробности обстоятельств смерти не раскрываются. Правоохранительные органы проводят проверку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Автолизинг для казахстанцев: почему новая программа может стать дороже кредита
- Налоговая получит доступ к счетам казахстанцев: чего ждать и есть ли повод для тревоги
- В Астане тренера по боксу отправили под арест за хулиганство в Instagram
- Принца Эндрю лишили всех титулов и исключили из списка пэров
- Елена Рыбакина уверенно стартовала на Итоговом турнире WTA, обыграв Аманду Анисимову