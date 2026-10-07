В Алматы назвали лучшие «зеленые» детские сады и колледжи

В Алматы состоялась церемония награждения победителей городских конкурсов «Лучший зеленый детский сад» и «Лучший зеленый колледж», организованных в рамках общенациональной экологической инициативы Главы государства «Таза Қазақстан».

Конкурсы направлены на развитие экологической культуры в организациях образования, формирование у детей и молодежи ответственного отношения к окружающей среде, а также поддержку практических инициатив в сфере озеленения и экологического воспитания.

В конкурсе «Лучший зеленый детский сад» приняли участие дошкольные организации Алматы. На районном этапе учреждения представили свои проекты, лучшие инициативы прошли в городской этап.

По итогам конкурса места распределились следующим образом:

I место — детский сад №31 Алатауского района;

II место — детский сад №186 Ауэзовского района;

III место — детский сад №125 Медеуского района.

В Алматы также впервые провели городской конкурс «Лучший зеленый колледж», объединивший организации технического и профессионального образования.

Победителями стали:

I место — Алматинский казахский гуманитарно-педагогический колледж №1;

II место — Алматинский строительно-технический колледж;

III место — Алматинский колледж телекоммуникаций и машиностроения.

Победители и призеры двух городских конкурсов были награждены дипломами Управления образования Алматы.