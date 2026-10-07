В Алматы назвали лучшие «зеленые» детские сады и колледжи
Конкурсы направлены на развитие экологической культуры среди детей и молодежи и поддержку инициатив по озеленению.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы состоялась церемония награждения победителей городских конкурсов «Лучший зеленый детский сад» и «Лучший зеленый колледж», организованных в рамках общенациональной экологической инициативы Главы государства «Таза Қазақстан».
Конкурсы направлены на развитие экологической культуры в организациях образования, формирование у детей и молодежи ответственного отношения к окружающей среде, а также поддержку практических инициатив в сфере озеленения и экологического воспитания.
В конкурсе «Лучший зеленый детский сад» приняли участие дошкольные организации Алматы. На районном этапе учреждения представили свои проекты, лучшие инициативы прошли в городской этап.
По итогам конкурса места распределились следующим образом:
I место — детский сад №31 Алатауского района;
II место — детский сад №186 Ауэзовского района;
III место — детский сад №125 Медеуского района.
В Алматы также впервые провели городской конкурс «Лучший зеленый колледж», объединивший организации технического и профессионального образования.
Победителями стали:
I место — Алматинский казахский гуманитарно-педагогический колледж №1;
II место — Алматинский строительно-технический колледж;
III место — Алматинский колледж телекоммуникаций и машиностроения.
Победители и призеры двух городских конкурсов были награждены дипломами Управления образования Алматы.
Самое читаемое
- В Алматы полицейские выявили притон интимных услуг
- В Усть-Каменогорске посетитель кафе ударил полицейского: мужчина скончался
- Белый дом следит за возможной вспышкой чумы в России
- Гранты, деньги и общежития: что изменилось для студентов Казахстана за 7 лет
- Экологи и полиция проверили выхлопы больше тысячи машин: у 86 нашли превышение