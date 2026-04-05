В Алматы назвали новые сроки открытия улицы Саина и проспекта Рыскулова
Движение по улице Саина планируется открыть до 20 мая.
Аким Алматы Дархан Сатыбалды проинспектировал ход работ по пробивке улицы Саина и проспекта Рыскулова. Об этом сообщили в ходе рабочего объезда строительных объектов, передает BAQ.KZ.
По словам представителей подрядной организации, движение по улице Саина планируется открыть до 20 мая. Аким поручил еженедельно докладывать о темпах выполнения работ и объёме уложенного дорожного покрытия.
Также был рассмотрен проект пробивки проспекта Рыскулова на участке от улицы Онгарсыновой до границы города протяжённостью 2,3 километра. Из 220 земельных участков, подлежащих изъятию, на данный момент освобождено 198, по остальным работа продолжается. Открыть движение по этому участку поручено до 1 сентября.
Отметим, что строительство участка улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би протяжённостью 3,2 км началось ещё в 2019 году. Сроки реализации проекта неоднократно переносились из-за выкупа земельных участков и судебных разбирательств.
