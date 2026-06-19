В Алматы назвали водителей, которым не приходят штрафы

В Алматы подвели итоги анализа дорожной дисциплины водителей. Согласно данным интеллектуальной транспортной системы Sergek ITS, 55,6% автомобилистов, которые передвигались по городу в течение года, не допустили ни одного нарушения правил дорожного движения.

При подсчете учитывались нарушения не только в Алматы, но и по всей территории Казахстана. Если водитель соблюдал правила в мегаполисе, но был оштрафован в другом регионе страны, в список дисциплинированных участников дорожного движения он не попадал.

Особо были отмечены водители, которые проехали наибольшее количество километров без единого нарушения. Одним из них стал алматинец Евгений Мамроцкий, который за последний год преодолел более 28 тысяч километров.

«Очень приятно, когда аккуратное вождение поощряют. Но главное — соблюдать правила не ради награды, а потому что это вопрос безопасности для всех участников дорожного движения», — отметил он.

Как сообщил CEO Sergek Group Евгений Ким, анализ охватил более трех миллионов транспортных средств, включая автомобили из других регионов Казахстана и иностранный транзитный транспорт.

«По результатам выяснилось, что более 1,7 млн водителей не имели ни одной фиксации нарушений ПДД ни в Алматы, ни в других регионах страны», — рассказал он.

В полиции Алматы считают, что повышение культуры вождения требует не только контроля и наказаний, но и формирования положительной мотивации для соблюдения правил.

По данным Департамента полиции, в Алматы зарегистрировано около 750 тысяч автомобилей, а ежедневно на дорогах города дополнительно находится до 400 тысяч машин из других регионов страны.

Подобные инициативы поощрения дисциплинированных водителей реализуются в Казахстане второй год подряд и рассматриваются как один из инструментов повышения безопасности дорожного движения.