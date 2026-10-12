В Алматы неделю по ночам будут перекрывать участок улицы Пушкина
12 Октября 2026, 17:31
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12 Октября 2026, 17:3112 Октября 2026, 17:31
116Фото: Акимат Алматы
С 12 по 18 октября в Алматы каждую ночь будут перекрывать участок улицы Пушкина от улицы Макатаева до проспекта Райымбека. Движение закроют с 21:00 до 06:00, днем машины будут ездить как обычно. На дороге ремонтируют покрытие.
Водителей просят следить за временными дорожными знаками и заранее продумать объезд.
Сроки ремонта могут сдвинуться из-за погоды или других причин, которые влияют на ход работ.
Актуальные данные об ограничениях движения публикуют в Telegram-канале @AlmatyJoly, в соцсетях акимата и в сервисах 2GIS и «Яндекс Карты».
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