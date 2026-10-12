В Алматы неделю по ночам будут перекрывать участок улицы Пушкина

С 12 по 18 октября в Алматы каждую ночь будут перекрывать участок улицы Пушкина от улицы Макатаева до проспекта Райымбека. Движение закроют с 21:00 до 06:00, днем машины будут ездить как обычно. На дороге ремонтируют покрытие.

Водителей просят следить за временными дорожными знаками и заранее продумать объезд.

Сроки ремонта могут сдвинуться из-за погоды или других причин, которые влияют на ход работ.

Актуальные данные об ограничениях движения публикуют в Telegram-канале @AlmatyJoly, в соцсетях акимата и в сервисах 2GIS и «Яндекс Карты».