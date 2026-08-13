В Алматы остановили женщину, которую ранее лишили прав за пьяную езду

В Бостандыкском районе Алматы патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находилась женщина, ранее лишенная права управления транспортом за вождение в состоянии опьянения.

Инцидент произошел около трех часов ночи на пересечении улиц Сатпаева и Манаса. Полицейские остановили Toyota Camry, которой управляла жительница Алматинской области.

В ходе проверки выяснилось, что ранее суд лишил женщину водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Несмотря на это, она вновь села за руль.

По факту произошедшего полицейские собрали необходимые материалы и приняли предусмотренные законом меры. Автомобиль водворили на специализированную штрафную стоянку.

В полиции напомнили, что управление транспортом после лишения водительских прав влечет ответственность.