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В Алматы остановили женщину, которую ранее лишили прав за пьяную езду

Водителей призвали соблюдать требования суда и не садиться за руль при отсутствии права на управление автомобилем.

13 Августа 2026, 06:14
АВТОР
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Pixabay.com 13 Августа 2026, 06:14
13 Августа 2026, 06:14
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Фото: Pixabay.com

В Бостандыкском районе Алматы патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находилась женщина, ранее лишенная права управления транспортом за вождение в состоянии опьянения.

Инцидент произошел около трех часов ночи на пересечении улиц Сатпаева и Манаса. Полицейские остановили Toyota Camry, которой управляла жительница Алматинской области.

В ходе проверки выяснилось, что ранее суд лишил женщину водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Несмотря на это, она вновь села за руль.

По факту произошедшего полицейские собрали необходимые материалы и приняли предусмотренные законом меры. Автомобиль водворили на специализированную штрафную стоянку.

В полиции напомнили, что управление транспортом после лишения водительских прав влечет ответственность. 

 
 
 
 
 
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