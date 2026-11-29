В Алматы ночью потушили пожар на автозаправке
Произошло короткое замыкание электропроводки.
29 Ноября 2026, 09:29
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29 Ноября 2026, 09:2929 Ноября 2026, 09:29
163Фото: Скриншот видео
В Жетысуском районе Алматы, на улице Северное кольцо, на территории АЗС произошло короткое замыкание электропроводки в подсобном помещении операторного зала с последующим возгоранием.
Также произошло возгорание проводов одной из топливораздаточных колонок.
На место незамедлительно были направлены пожарные подразделения. Возгорание полностью ликвидировано.
Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось ликвидировать на начальной стадии.
Не допущено распространение огня и возникновение более серьёзных последствий на объекте повышенной пожарной опасности.
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