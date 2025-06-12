Ночью 11 июня в Турксибском районе Алматы вспыхнул крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около полуночи. Горели барачного типа строение и четырёхквартирный жилой дом на улице Международная, передает BAQ.KZ.

Сообщение о происшествии было опубликовано в 00:32 в соцсетях МЧС РК. К моменту прибытия пожарных пламя уже охватило значительную площадь из-за плотной застройки и быстро распространялось на соседние строения.

На месте был оперативно развернут штаб пожаротушения. Работа велась по повышенному рангу сложности. Обеспечена бесперебойная подача воды. Благодаря принятым мерам удалось не допустить дальнейшего распространения огня.

Пожар был локализован и полностью ликвидирован на площади 586 квадратных метров в после двух часов ночи.

Информация о пострадавших не уточняется. Причины возгорания будут установлены в ходе расследования.