В Алматы обнаружили тайник с оружием по информации, полученной от осужденного

В Алматы обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, который удалось найти благодаря оперативной информации, полученной в ходе работы с осужденным, сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

Операцию провели сотрудники оперативного отдела учреждения №22 Комитета уголовно-исполнительной системы совместно со специализированной прокуратурой и 5-м управлением ДКНБ по Восточно-Казахстанской области.

Тайник был найден в Наурызбайском районе Алматы. По предварительным данным, схрон мог быть оборудован во время январских событий 2022 года и долгое время оставался неизвестным правоохранительным органам.

В ходе осмотра изъяты гладкоствольное ружье и боеприпасы. Оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления происхождения оружия и лиц, причастных к его сокрытию.

Как отметили в ДУИС ВКО, информация, полученная в ходе оперативной работы с осужденными, нередко помогает раскрывать преступления прошлых лет, выявлять незаконные тайники с оружием и предотвращать потенциальные угрозы общественной безопасности.