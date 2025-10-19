Рощу Баума в Алматы преобразят в современное эко-пространство
Завершение всех работ планируется в мае 2026 года
В Алматы стартовал масштабный проект по благоустройству Рощи Баума - одного из самых знаковых природных уголков города, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Проект направлен на превращение рощи в современный эко-оазис, где сочетаются комфорт, безопасность и забота о природе. По данным акимата, в основе концепции лежат предложения горожан, собранные в ходе социологических опросов.
Новая концепция предполагает отказ от асфальта, создание экологических троп из прессованного гравия, установку воркаут-площадок, зон для выгула собак и тихих пространств для отдыха и наблюдения за природой.
Особое внимание уделено освещению и безопасности посетителей — в активных зонах появятся фонари до 4,5 м, а в природных — мягкое подсвечивание до 1 м, чтобы не нарушать экосистему.
Также в роще установят арт-объекты, посвящённые основателю - учёному Эдуарду Бауму, и композицию "Годичные кольца", символизирующую рост и время.
"Следует отметить, что возрождение Рощи Баума реализуется по поручению акима города Дархана Сатыбалды в рамках программы "Зелёный Алматы". Завершение всех работ планируется в мае 2026 года", - сообщили в акимате.
