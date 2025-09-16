В Алматы обсуждают существенное повышение тарифов на электроэнергию: накануне в городском департаменте по регулированию естественных монополий прошли публичные слушания, где филиал АО "Алатау жарык компаниясы" — "Энергосбыт" — официально предложил увеличить предельную цену с 31,85 до 38,01 тенге за кВтч (без учёта НДС), передает BAQ.KZ. Окончательное решение департамент намерен принять до 25 сентября, а сами новые расценки могут вступить в силу уже с 1 октября.

Компания предлагает ввести дифференцированные тарифы по уровням потребления: для 1-го уровня — 30,39 тенге за кВтч, для 2-го — 40,32 тенге, для 3-го — 50,4 тенге. В зависимости от категории потребителей, стоимость электроэнергии также будет отличаться: бытовым абонентам предлагают тариф в 33,6 тенге, небытовым — 38,01 тенге, бюджетным организациям — 74,55 тенге, а социально значимым предприятиям — те же 38,01 тенге за кВтч.

В "Алатау жарык компаниясы" объясняют необходимость повышения ростом издержек. В частности, в июле был утверждён новый тариф на передачу электроэнергии по региональным сетям — с 12,96 до 14,25 тенге, а с октября вводится компенсирующий тариф на уровне 13,99 тенге. Дополнительно в компании указали, что в апреле подорожала и передача энергии по сетям "Казахстан темир жолы" — с 3,66 до 5,41 тенге за кВтч.

Таким образом, Алматы может столкнуться с ощутимым ростом расходов на электроэнергию уже этой осенью, если департамент по регулированию утвердит предложенные изменения.