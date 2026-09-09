В Алматы объяснили, зачем меняют исправную плитку на проспекте Абая

Жители Алматы в соцсетях обсуждают ремонт на проспекте Абая и задаются вопросом, зачем в городе демонтируют плитку, которая внешне выглядит исправной. В акимате пояснили, что речь идет не о точечной замене покрытия, а о комплексном благоустройстве территории.

Поводом для обсуждения стали видео алматинцев с ремонтных участков в центре Алматы. Горожане обращают внимание, что подобные работы проводятся регулярно, и предлагают направлять средства на улицы и районы, где тротуаров и благоустройства не хватает.

Часть пользователей также задается вопросом, почему вместо замены относительно целого покрытия не уделить больше внимания очистке арыков, ремонту дорог и благоустройству окраин.

«Почему бы не выполнить все же эти работы, но там, где они уместны? Представляете, сколько районов и мест в регионах можно было благоустроить?» – написал один из пользователей.

Другие жители высказываются жестче и подозревают неэффективное расходование бюджетных средств. При этом подтверждений подобных нарушений в опубликованных сообщениях не приводится.

Что ответили в акимате

В Управлении развития общественных пространств Алматы сообщили, что сейчас реализуется проект комплексного благоустройства проспекта Абая на участке от проспекта Достык до улицы Розыбакиева.

Работы ведутся по принципу «от фасада до фасада» и предполагают не только замену существующей брусчатки.

«Проект предусматривает не только замену существующего брусчаточного покрытия тротуаров на более долговечное гранитное покрытие, но и комплексное обновление городской среды», – сообщили в управлении.

В рамках проекта также планируется высадка крупномерных деревьев, кустарников и цветов, устройство автоматического полива, обновление наружного освещения и малых архитектурных форм.

Кроме того, должны привести в порядок пешеходную инфраструктуру и другие элементы благоустройства.

Что будет со старой плиткой

В акимате отдельно подчеркнули, что демонтированную брусчатку, которая сохранилась в пригодном состоянии, выбрасывать не будут.

«Демонтированная брусчатка, пригодная для дальнейшего использования, не утилизируется. Покрытие передается районным акиматам города Алматы для повторного применения на второстепенных улицах и придворовых территориях», – пояснили в управлении.

В ведомстве отметили, что замена покрытия на Абая является частью общего проекта благоустройства, а не отдельным ремонтом тротуара.

Почему жители все равно задают вопросы

Несмотря на разъяснение акимата, в соцсетях продолжают спорить о приоритетах городских расходов. Жители предлагают публично показывать, сколько стоит благоустройство каждого участка, когда на нем в последний раз проводили ремонт и куда после демонтажа передаются пригодные материалы.

Некоторые алматинцы предлагают фиксировать ремонтные работы на видео с указанием даты, чтобы можно было отслеживать, как часто один и тот же участок подвергается реконструкции.