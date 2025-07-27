В Алматы объявлен 5 класс пожарной опасности
На фоне аномальной жары и роста числа возгораний в городе усилили противопожарные меры.
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В Алматы сохраняется высокий риск природных пожаров. Из-за жары до +39 градусов и засушливой погоды в пригородах города установлен пятый класс чрезвычайной пожарной опасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДЧС города.
По информации городских служб, с начала года в мегаполисе зарегистрировано уже более 300 случаев возгораний сухой травы. Некоторые из них переросли в полноценные пожары на склонах гор, создавая угрозу жилым районам.
"С начала года, несмотря на проведение мероприятий по опашке и покосу сухостоя, в городе зарегистрировано более 300 случаев загораний сухой травы, некоторые из которых привели к пожарам на склонах гор, создавая угрозу перехода огня на жилые дома", - сообщили в ведомстве.
На фоне шторма и сильной жары до 28 июля, коммунальные службы совместно с акиматом косят сухую растительность на участках общей протяженностью 104 километра.
Жителей и гостей города призывают строго соблюдать противопожарные правила:
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не разжигать костры,
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не курить рядом с сухой травой,
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не сжигать растительность,
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не перегружать электросети и не включать в одну розетку несколько мощных приборов,
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не оставлять детей в закрытых машинах,
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избегать длительного нахождения на солнце во избежание перегрева и теплового удара.
В случае несоблюдения требований и причинения ущерба виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.
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