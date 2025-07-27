  • 27 Июля, 21:41

В Алматы объявлен 5 класс пожарной опасности

На фоне аномальной жары и роста числа возгораний в городе усилили противопожарные меры.

Сегодня, 21:17
АВТОР
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ДЧС Алматы Сегодня, 21:17
Сегодня, 21:17
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Фото: ДЧС Алматы

В Алматы сохраняется высокий риск природных пожаров. Из-за жары до +39 градусов и засушливой погоды в пригородах города установлен пятый класс чрезвычайной пожарной опасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДЧС города.

По информации городских служб, с начала года в мегаполисе зарегистрировано уже более 300 случаев возгораний сухой травы. Некоторые из них переросли в полноценные пожары на склонах гор, создавая угрозу жилым районам.

"С начала года, несмотря на проведение мероприятий по опашке и покосу сухостоя, в городе зарегистрировано более 300 случаев загораний сухой травы, некоторые из которых привели к пожарам на склонах гор, создавая угрозу перехода огня на жилые дома", - сообщили в ведомстве.

На фоне шторма и сильной жары до 28 июля, коммунальные службы совместно с акиматом косят сухую растительность на участках общей протяженностью 104 километра.

Жителей и гостей города призывают строго соблюдать противопожарные правила:

  • не разжигать костры,

  • не курить рядом с сухой травой,

  • не сжигать растительность,

  • не перегружать электросети и не включать в одну розетку несколько мощных приборов,

  • не оставлять детей в закрытых машинах,

  • избегать длительного нахождения на солнце во избежание перегрева и теплового удара.

В случае несоблюдения требований и причинения ущерба виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.

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