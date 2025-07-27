В Алматы сохраняется высокий риск природных пожаров. Из-за жары до +39 градусов и засушливой погоды в пригородах города установлен пятый класс чрезвычайной пожарной опасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДЧС города.

По информации городских служб, с начала года в мегаполисе зарегистрировано уже более 300 случаев возгораний сухой травы. Некоторые из них переросли в полноценные пожары на склонах гор, создавая угрозу жилым районам.

"С начала года, несмотря на проведение мероприятий по опашке и покосу сухостоя, в городе зарегистрировано более 300 случаев загораний сухой травы, некоторые из которых привели к пожарам на склонах гор, создавая угрозу перехода огня на жилые дома", - сообщили в ведомстве.

На фоне шторма и сильной жары до 28 июля, коммунальные службы совместно с акиматом косят сухую растительность на участках общей протяженностью 104 километра.

Жителей и гостей города призывают строго соблюдать противопожарные правила:

не разжигать костры,

не курить рядом с сухой травой,

не сжигать растительность,

не перегружать электросети и не включать в одну розетку несколько мощных приборов,

не оставлять детей в закрытых машинах,

избегать длительного нахождения на солнце во избежание перегрева и теплового удара.

В случае несоблюдения требований и причинения ущерба виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.