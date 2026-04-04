Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор офицеру, обвиняемому в превышении власти в отношении подчиненного. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает BAQ.KZ.

По материалам дела, военнослужащий проявлял пренебрежительное отношение к подчиненному, применял к нему физическое воздействие и незаконно привлекал к работам в часы отдыха.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и заявил о готовности возместить материальный и моральный ущерб.

Прокурор просил назначить ему три года ограничения свободы, тогда как защита настаивала на наказании сроком полтора года. Потерпевший, в свою очередь, просил суд назначить максимально строгое наказание и взыскать ущерб.

С учетом признания вины и того, что нарушение воинской присяги было признано отягчающим обстоятельством, суд признал офицера виновным. Ему назначили два года ограничения свободы, а также лишили воинского звания старший лейтенант.

Кроме того, в пользу потерпевшего взыскан материальный и моральный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.