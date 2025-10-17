В это воскресенье, 19 октября, в Алматы пройдёт одно из самых ожидаемых событий в мире казахстанского велоспорта — шоссейная гонка Giro d’Almaty 2025, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Telegram-канал Almaty_Joly

Соревнование традиционно собирает на старте как опытных ветеранов, так и любителей, готовых бросить вызов знаменитому подъёму до Медеу.

В связи с проведением гонки движение автотранспорта будет временно ограничено с 08:00 до 09:30 на участке улицы Керей – Жанибек хандар — от отеля Royal Tulip Almaty до высокогорного спортивного комплекса Медеу. Ограничения будут динамичными — перекрытие дороги будет происходить по мере продвижения колонны участников.

Организаторы просят жителей и гостей города заранее планировать свои маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Giro d’Almaty — это не просто спортивное мероприятие, а настоящий праздник для поклонников велоспорта. Трасса гонки пролегает по живописным предгорьям Заилийского Алатау, а финиш на легендарном Медеу делает маршрут по-настоящему зрелищным и сложным.