В соответствии с Правилами охраны атмосферного воздуха города Алматы контроль за соблюдением специальных экологических требований будет осуществлять ТОО «Eco Almaty». Об этом сообщили в управлении экологии и окружающей среды Алматы, передает BAQ.KZ.

ТОО «Eco Almaty» - организация со 100% государственным участием, которая оказывает содействие уполномоченным государственным органам - Департаменту экологии, Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля и Департаменту полиции - в выявлении нарушений экологических норм.

Контроль распространяется на передвижные источники выбросов, включая личный и общественный транспорт, транспорт коммерческих служб и коммунальную технику; на стационарные источники выбросов; на стационарные неорганизованные источники выбросов, такие как сжигание отходов на свалках, стихийные возгорания, использование пиротехнических средств.

Для выявления нарушений будут использоваться стационарные и передвижные экологические посты. Всего по городу функционируют 19 стационарных и 4 передвижных поста. Также могут быть использованы спектрометры для измерения концентраций загрязняющих веществ в выхлопах транспортных средств, беспилотные летательные аппараты для мониторинга стационарных источников выбросов.

Такой подход позволит эффективно контролировать качество воздуха в городе и оперативно реагировать на нарушения экологических требований, отмечают в управлении экологии и окружающей среды Алматы.