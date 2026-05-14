В Алматы определили финалистов проекта «Школа аналитики»

В Алматы завершился отборочный этап проекта "Школа аналитики. Алматы", по итогам которого определены 65 финалистов, передает BAQ.kz.

Образовательный проект реализуется управлением молодежной политики города при поддержке Сенат Парламента Республики Казахстан и направлен на подготовку нового поколения аналитиков.

Всего на участие поступило 218 заявок. По итогам отбора в финал прошли 65 человек - 33 мужчины и 32 женщины.

Участники распределены по семи направлениям:

"Умное управление мегаполисом" - 8 человек

"Креативная экономика и культурная стратегия" - 11

"Туризм и международное позиционирование" - 5

"Урбанистика и пространственное развитие" - 11

"Экология и устойчивое развитие городской среды" - 16

"Цифровая экономика и инновационные системы" - 8

"Устойчивое развитие через партнерство" - 6

Отбор проходил в несколько этапов и включал оценку профессиональных навыков, аналитического мышления и мотивации участников.

"Мы видим высокий интерес со стороны молодежи к аналитике и работе с данными. Уверены, что проект станет для них важной точкой профессионального роста", - отметили организаторы.

Финалисты пройдут образовательную программу с участием ведущих экспертов, где получат практические навыки анализа, работы с данными и разработки решений для городских задач.

По итогам обучения участники будут работать над реальными кейсами, направленными на развитие Алматы. Лучшие из них получат возможность дальнейшего профессионального роста и участия в городских проектах.

Проект реализуется в рамках системной работы по развитию интеллектуального потенциала молодежи и укреплению экспертного сообщества города.

Напомним, 9 апреля начался прием заявок на участие в проекте «Школа аналитики. Алматы». Проект представляет собой образовательную и экспертную площадку, направленную на подготовку специалистов, способных разрабатывать решения для устойчивого развития города.