В Алматы открыли набор в «Школу аналитики»
В Алматы стартовал прием заявок в «Школу аналитики» — проект для подготовки специалистов, которые будут разрабатывать решения для развития города.
В Алматы начался прием заявок на участие в проекте «Школа аналитики. Алматы», передает BAQ.KZ.
Проект представляет собой образовательную и экспертную площадку, направленную на подготовку специалистов, способных разрабатывать решения для устойчивого развития города.
Участники будут работать над задачами, связанными с улучшением городской среды, развитием экономики будущего, формированием культурной стратегии и укреплением международного имиджа Алматы.
Проект реализуется управлением молодежной политики города при поддержке Сената Парламента Казахстана.
На чем сделают акцент
Центральной темой программы в 2026 году станет «Data-Driven City: устойчивое развитие города».
Отмечается, что особое внимание будет уделено принятию управленческих решений на основе данных, современных технологий и аналитических подходов.
Как пройдет обучение
Обучение пройдет в офлайн-формате с 16 мая по 20 июня 2026 года и продлится шесть недель.
В рамках программы участники освоят методы сбора и анализа данных, а также подготовят практические рекомендации для городских органов.
Лекторами выступят государственные деятели, международные эксперты и казахстанские специалисты.
Кто может участвовать
К участию приглашаются кандидаты до 40 лет с высшим образованием и опытом работы не менее пяти лет.
Всего планируется отобрать 60 участников.
По итогам проекта лучшие решения представят акиму города и могут использовать при разработке стратегий развития Алматы.
Как подать заявку
Прием заявок открыт до 26 апреля 2026 года.
Для участия необходимо заполнить анкету на сайте www.jastaralmaty.kz и предоставить пакет документов, включая резюме, мотивационное и рекомендательное письма.
