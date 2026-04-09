В Алматы начался прием заявок на участие в проекте «Школа аналитики. Алматы», передает BAQ.KZ.

Проект представляет собой образовательную и экспертную площадку, направленную на подготовку специалистов, способных разрабатывать решения для устойчивого развития города.

Участники будут работать над задачами, связанными с улучшением городской среды, развитием экономики будущего, формированием культурной стратегии и укреплением международного имиджа Алматы.

Проект реализуется управлением молодежной политики города при поддержке Сената Парламента Казахстана.

На чем сделают акцент

Центральной темой программы в 2026 году станет «Data-Driven City: устойчивое развитие города».

Отмечается, что особое внимание будет уделено принятию управленческих решений на основе данных, современных технологий и аналитических подходов.

Как пройдет обучение

Обучение пройдет в офлайн-формате с 16 мая по 20 июня 2026 года и продлится шесть недель.

В рамках программы участники освоят методы сбора и анализа данных, а также подготовят практические рекомендации для городских органов.

Лекторами выступят государственные деятели, международные эксперты и казахстанские специалисты.

Кто может участвовать

К участию приглашаются кандидаты до 40 лет с высшим образованием и опытом работы не менее пяти лет.

Всего планируется отобрать 60 участников.

По итогам проекта лучшие решения представят акиму города и могут использовать при разработке стратегий развития Алматы.

Как подать заявку

Прием заявок открыт до 26 апреля 2026 года.

Для участия необходимо заполнить анкету на сайте www.jastaralmaty.kz и предоставить пакет документов, включая резюме, мотивационное и рекомендательное письма.