В Алматы ощутили землетрясение силой 2 балла

12 Августа 2026, 12:31
АВТОР
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12 Августа 2026, 12:31
12 Августа 2026, 12:31
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Сеть сейсмических станций зафиксировала землетрясение 12 августа в 12:14 по времени Астаны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации МЧС.

В Алматы толчки ощущались силой 2 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Что делать при землетрясении

В МЧС напоминают правила поведения, которые стоит продумать заранее:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков
  • отойдите от мебели, окон и люстр
  • найдите надёжное укрытие, на верхних этажах
  • займите место в углу капитальных несущих стен
  • покиньте помещение, в многоэтажных домах после прекращения толчковотключите воду, газ и электричество
  • возьмите заранее подготовленный тревожный чемоданчик
  • держитесь подальше от электролиний, зданий и деревьев
  • будьте готовы к повторным толчкам
  • окажите помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями

 

 

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