В Алматы ощутили землетрясение силой 2 балла

Сеть сейсмических станций зафиксировала землетрясение 12 августа в 12:14 по времени Астаны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации МЧС.

В Алматы толчки ощущались силой 2 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Что делать при землетрясении

В МЧС напоминают правила поведения, которые стоит продумать заранее: