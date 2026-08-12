В Алматы ощутили землетрясение силой 2 балла
12 Августа 2026, 12:31
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12 Августа 2026, 12:3112 Августа 2026, 12:31
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Сеть сейсмических станций зафиксировала землетрясение 12 августа в 12:14 по времени Астаны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации МЧС.
В Алматы толчки ощущались силой 2 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Что делать при землетрясении
В МЧС напоминают правила поведения, которые стоит продумать заранее:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков
- отойдите от мебели, окон и люстр
- найдите надёжное укрытие, на верхних этажах
- займите место в углу капитальных несущих стен
- покиньте помещение, в многоэтажных домах после прекращения толчковотключите воду, газ и электричество
- возьмите заранее подготовленный тревожный чемоданчик
- держитесь подальше от электролиний, зданий и деревьев
- будьте готовы к повторным толчкам
- окажите помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями
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