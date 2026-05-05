В Алматы оштрафовали мужчин за приставания к пассажирам на вокзале
К тому же они вели предпринимательскую деятельность без регистрации и необходимых документов.
Сегодня 2026, 22:13
165Фото: Polisia.kz
В Алматы на железнодорожном вокзале Алматы-1 к административной ответственности привлекли двоих мужчин за приставания к людям и незаконную предпринимательскую деятельность, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, 48-летний и 52-летний жители города предлагали пассажирам услуги камеры хранения без соответствующих разрешений.
В ходе проверки установлено, что они вели предпринимательскую деятельность без регистрации и необходимых документов. За нарушения мужчин привлекли сразу по двум административным статьям — за приставание в общественных местах и незаконное предпринимательство.
В качестве наказания им назначен штраф в размере 10 МРП.