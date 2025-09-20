Департамент экономических расследований по городу Алматы выявил факт незаконной лотерейной деятельности на странице известного блогера Justking31 в Instagram, на которого подписаны более 7,5 млн человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтуризма. По данному факту материалы были направлены в Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи МТС РК.

Проверка показала, что блогер ежедневно проводил розыгрыши двухэтажного дома в Алматы, денежных средств и смартфонов. Для участия подписчики должны были оплатить 29 990 тенге за "обучающие курсы" ТОО "Oilan Lab". Определение победителей велось при помощи оборудования по принципу игры "Поле чудес", что включало элемент случайности и квалифицировалось как лотерейная деятельность.

По итогам рассмотрения дела в отношении владельца аккаунта был составлен протокол по части 6 статьи 445-1 КоАП РК. Комитет наложил штраф в размере 300 МРП. Сам блогер вину признал полностью и оплатил сумму штрафа.