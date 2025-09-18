В Алматы осудили аферистов за уклонение от уплаты налогов на 686 млн тенге
Налоговая схема обернулась сроками до 8 лет.
В мегаполисе завершено расследование крупного уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов через схему с использованием фиктивных счетов-фактур, передает BAQ.KZ.
В результате противоправных действий государству причинён ущерб в особо крупном размере — 686 миллионов тенге.
По данным следствия, группа лиц организовала масштабную преступную схему, заключающуюся в выписке фиктивных счетов-фактур без фактической отгрузки товаров, работ и услуг. Целью было создание видимости законной хозяйственной деятельности и уход от налогообложения.
Для сокрытия следов нарушений и обхода налогового контроля, участники схемы провели фиктивное слияние предприятий, после чего товарищество, от имени которого оформлялись документы, было формально ликвидировано.
Однако в рамках надзорной деятельности прокуратура города Алматы внесла протест, в результате которого незаконное слияние отменено.
Факт совершения преступления зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, а материалы дела переданы в суд.
Суд признал шестерых участников организованной преступной группы виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:
-
статьей 216 УК РК — фиктивное выписывание счетов-фактур;
-
статьей 262 УК РК — создание и руководство организованной преступной группой.
В зависимости от степени вины, суд приговорил участников схемы к лишению свободы сроком от 6 до 8 лет.
