В мегаполисе завершено расследование крупного уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов через схему с использованием фиктивных счетов-фактур, передает BAQ.KZ.

В результате противоправных действий государству причинён ущерб в особо крупном размере — 686 миллионов тенге.

По данным следствия, группа лиц организовала масштабную преступную схему, заключающуюся в выписке фиктивных счетов-фактур без фактической отгрузки товаров, работ и услуг. Целью было создание видимости законной хозяйственной деятельности и уход от налогообложения.

Для сокрытия следов нарушений и обхода налогового контроля, участники схемы провели фиктивное слияние предприятий, после чего товарищество, от имени которого оформлялись документы, было формально ликвидировано.

Однако в рамках надзорной деятельности прокуратура города Алматы внесла протест, в результате которого незаконное слияние отменено.

Факт совершения преступления зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, а материалы дела переданы в суд.

Суд признал шестерых участников организованной преступной группы виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

статьей 216 УК РК — фиктивное выписывание счетов-фактур;

статьей 262 УК РК — создание и руководство организованной преступной группой.

В зависимости от степени вины, суд приговорил участников схемы к лишению свободы сроком от 6 до 8 лет.