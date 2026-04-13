В Алматы вынесен приговор частному судебному исполнителю за злоупотребление полномочиями, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

По данным прокуратуры Наурызбайского района, судебный исполнитель незаконно снял ранее наложенный арест с банковского счета должника. В результате его действий взыскателю причинен материальный ущерб на сумму 35,6 млн тенге.

Приговором Наурызбайского районного суда частный судебный исполнитель признан виновным по статье 251 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП с лишением права заниматься деятельностью судебного исполнителя.

В прокуратуре отметили, что приговор на данный момент не вступил в законную силу.

