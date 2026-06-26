Работников отечественных СМИ наградили от имени Президента в Алматы

В преддверии Дня работников средств массовой информации в Алматы состоялась торжественная церемония награждения представителей медиасферы.

От имени Президента государственные награды вручила заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации Аида Балаева.

В своей поздравительной речи вице-премьер отметила, что на церемонии награждения в Акорде, прошедшей 25 июня, Глава государства выразил признательность и дал высокую оценку труду работников прессы.

"Как вам известно, буквально вчера Глава государства встретился в Акорде с представителями средств массовой информации, где вручил журналистам государственные награды, а также премии и гранты в сфере масс-медиа. В своем выступлении Президент высоко оценил труд работников информационной отрасли и выразил искреннюю признательность за их значимый вклад в развитие страны. Сегодня же мы в Алматы чествуем ветеранов и лучших представителей отечественной журналистики, которые своим самоотверженным трудом ежедневно служат на благо государства", – сказала вице-премьер.

Аида Балаева добавила, что государство последовательно поддерживает работников отрасли, создавая условия для их профессионального роста и повышения социальной защищенности.

Так, при поддержке Президента за последние три года в Астане собственным жильем были обеспечены 200 журналистов. В этом году инициатива масштабирована и квартиры получат 66 работников информационной сферы по всей стране.

Наряду с этим особое значение имеют Национальная премия "Үркер" и телевизионная премия "Тұмар", направленные на повышение качества отечественной журналистики и стимулирование творческого поиска.

"Жилищные программы, государственные премии и гранты, профессиональные конкурсы и другие меры поддержки направлены на укрепление социального статуса работников масс-медиа и создание благоприятных условий для качественного развития информационного пространства страны. Государство рассматривает информационную сферу как одно из стратегически важных направлений. Поэтому системная работа по поддержке журналистского сообщества будет продолжена и в дальнейшем", – подчеркнула заместитель Премьер-министра.

За вклад в развитие отечественной журналистики в ходе церемонии работникам медиасферы были вручены следующие награды: ордена «Парасат», "Құрмет", медали "Ерен еңбегі үшін" и "Шапағат", а также "Алғыс" Президента.

Список награжденных на церемонии: