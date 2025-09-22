В некоторых районах Алматы на два дня приостановят подачу холодной воды из-за подключения новых водопроводных сетей, передает BAQ.KZ со ссылкой на компанию "Алматы Су".

Согласно информации, 23 сентября 2025 года с 09:00 до 17:00 без воды останутся жилые дома и административные здания в Бостандыкском районе в контуре пр. Серкебаева: пр. аль-Фараби – р. Улкен Алматы – ул. Малахова–Кожабекова, а также пр. аль-Фараби – ул. Витебская – ул. Хусаинова – р. Улкен Алматы.

На следующий день, 24 сентября с 09:00 до 17:00, подача холодной воды будет временно прекращена по северной стороне ул. Торайгырова на участке от ул. Мустафина до ул. Саина.