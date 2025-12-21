Социальное развитие Алматы остаётся одним из ключевых приоритетов городской политики. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким мегаполиса Дархан Сатыбалды, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, в городе продолжается системная работа по расширению сети образовательных и медицинских учреждений. В ближайшее время в Алматы планируется ввести в эксплуатацию 16 новых детских садов, а также разместить государственный заказ на создание 10 тысяч дополнительных мест в частных дошкольных организациях. Это позволит к 2030 году обеспечить охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 до 6 лет на уровне 99%.

В рамках реализации "Алматинского школьного стандарта" для поэтапного сокращения дефицита ученических мест в течение пяти лет в городе планируется строительство 16 школ и 7 пристроек.

Отдельное внимание уделяется развитию системы здравоохранения. В Алматы будет построено 11 учреждений первичной медико-санитарной помощи, которые охватят медицинскими услугами около 475 тысяч жителей. Также запланировано начало строительства трёх роддомов, двух современных стационаров и хосписа с центром СПИД на 250 мест.

"В целях модернизации медицинской инфраструктуры будет проведена масштабная реконструкция четырёх основных стационаров и двух клинических больниц. Кроме того, мы построим 16 дополнительных станций скорой помощи с охватом до 1,5 миллиона жителей", — отметил Дархан Сатыбалды.

Реализация этих проектов, подчеркнул аким, направлена на повышение качества жизни горожан и создание доступной социальной инфраструктуры во всех районах мегаполиса.