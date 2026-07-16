В Алматы откроют завод роботов в 2027 году
В Алматы появится первый зарубежный завод одного из мировых лидеров в сфере робототехники - компании UBTECH Robotics.
16 Июля 2026, 23:11
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16 Июля 2026, 23:1116 Июля 2026, 23:11
159Фото: Pixabay.com
В рамках бизнес-форума в Шанхае с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подписано соглашение между акиматом Алматы, компанией Nero Robotics и основателем UBTECH Robotics Чжоу Цзянем о строительстве в городе завода по производству гуманоидных и образовательных роботов.
Алматы стал первым зарубежным городом, где компания запускает собственное производство. Строительство завода уже началось, а запуск предприятия запланирован на первый квартал 2027 года.
Проект включает не только производство роботов, но и создание инженерно-исследовательского центра, внедрение современных технологий и подготовку казахстанских специалистов в сфере робототехники.
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