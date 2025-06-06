В городе стартовал необычный образовательный проект - школа TikTok для креативной молодежи, организованная при поддержке Управления молодежной политики. Программа обещает два месяца насыщенного обучения, которое пройдёт в гибридном формате: часть занятий - онлайн, другая - офлайн.

Ведущий курса - популярный блогер и TikTok-эксперт @adaliatta, чья совокупная аудитория насчитывает более 23 миллионов подписчиков по всему миру. Под его руководством участники узнают, как устроены алгоритмы TikTok, научатся сторителлингу, видеосъёмке, монтажу и, главное, - продвижению личного бренда.

Как подчеркнули в Управлении молодежной политики Алматы, проект нацелен на развитие цифровых навыков и поддержку молодых талантов, стремящихся реализовать себя в новой медиа-среде.

Среди первых участников - 19-летний Ернар Сембеков, начинающий видеомейкер. Он уже делится контентом в TikTok, но пока без большого успеха.

"Я вижу школу как шанс разобраться, как "работает" TikTok и как сделать так, чтобы мои видео не просто смотрели, но и запоминали. Очень хочу прокачать свои идеи и превратить их в полноценные проекты", - делится Ернар.

Регистрация на участие в школе открыта до 6 июня.