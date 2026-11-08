В Алматы открыли новое здание сейсмологической станции «Нижняя Каменка»

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов открыл новое модульное здание сейсмологической станции «Нижняя Каменка» Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС. В ходе рабочей поездки в Алматы глава ведомства ознакомился с обновлённой инфраструктурой и работой специалистов.

Станция расположена в Наурызбайском районе города и действует с 1979 года. Прежнее здание находилось в неудовлетворительном техническом состоянии. В рамках модернизации возведено новое модульное здание для размещения оборудования и обеспечения необходимых условий работы сотрудников.

На станции проводятся сейсмические, геофизические и гидрогеохимические наблюдения. Специалисты отслеживают движения земной поверхности, изменения уровня и состава подземных вод. Здесь также расположен один из 28 пунктов автоматизированной системы раннего оповещения о землетрясениях Алматы. Для наблюдений применяется высокоточное оборудование, включая GNSS-станцию и цифровой акселерометр.

Модернизация «Нижней Каменки» стала частью работы МЧС по развитию сейсмологической инфраструктуры страны. Обновлённая станция обеспечивает условия для непрерывных наблюдений, сбора данных о сейсмической активности и оценки потенциальных угроз для безопасности населения.